«Лада» расторгла контракт с нападающим, отправленным в ВХЛ

«Ладу» покинул 22-летний форвард Илья Чабан, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В системе «Лады» Чабан находился с начала сезона-2021/2022. В составе главной команды он провёл 42 матча, в которых заработал 8 (5+3) очков при показателе полезности «+2».

Перед стартом нынешнего сезона нападающий был одним из игроков «Лады», командированных в расположение ЦСК ВВС. В одной игре за «лётчиков» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шёлкового пути Чабан успел отметиться заброшенной шайбой.

«Лада» занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. На счету команды пять очков после шести матчей. ЦСК ВВС находится на 24-й позиции в ВХЛ. В активе самарцев три очка после пяти игр.