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Игорь Ларионов прокомментировал волевую победу «Торпедо» в матче с «Куньлунем»

Игорь Ларионов прокомментировал волевую победу «Торпедо» в матче с «Куньлунем»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (5:2). Нижегородцы уступали после двух периодов со счётом 0:2.

«Понимали, что «Куньлунь Ред Стар» не просто так находится в верхней части турнирной таблицы, обыгрывая сильные команды. Отнесу в пассив нашей команды первые десять минут игры, когда игроки долго раскачивались. Но хоккеисты продолжали искать пути к воротам соперника, забили быстрый гол в начале третьего периода, зажгли друг друга и болельщиков, сыграли фееричный третий период и выиграли матч.

Какой матч из победных пяти могу выделить как игру, где команда сыграла близко к идеалу? Думаю, что такие матчи ещё впереди. В этой игре решили уйти от 13-го нападающего. Хотели, чтобы четыре тройки и три пары выложились по полной программе. Во втором перерыве сказали хоккеистам перед тем, как выйти играть в большинстве более двух минут, что в первые тридцать секунд матч не выигрывается. Должно быть хладнокровие и терпение. Должен быть последний правильный пас, который называется «исполнение». Этого нам не хватало в первых двух периодах, когда либо пас не шёл, либо шайба не шла в ворота», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

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