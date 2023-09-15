Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь» отреагировал на слова Глеба Никитина с критикой комментатора матча с «Торпедо»

«Куньлунь» отреагировал на слова Глеба Никитина с критикой комментатора матча с «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

«Куньлунь Ред Стар» в телеграм-канале отреагировал на высказывания губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который раскритиковал комментатора матча Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» Артёма Божко.

«Я/Мы Артём Божко», — написано в сообщении «Куньлуня».

«Комментатор через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». Прямым текстом. Трагедия в голосе. «Как же обидно, что «Куньлунь» опять проиграет…» — ранее написал Никитин.

Кроме того, «Куньлунь» включил Артёма Божко в голосование по выбору лучшего игрока матча. На момент написания новости он лидировал с промежуточным результатом — 43%.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась волевой победой «Торпедо» со счётом 5:2. Хозяева уступали после двух периодов — 0:2.

Материалы по теме
Губернатор Нижегородской области раскритиковал комментатора за работу на матче «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android