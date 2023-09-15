«Куньлунь» отреагировал на слова Глеба Никитина с критикой комментатора матча с «Торпедо»
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«Куньлунь Ред Стар» в телеграм-канале отреагировал на высказывания губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который раскритиковал комментатора матча Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» Артёма Божко.
«Я/Мы Артём Божко», — написано в сообщении «Куньлуня».
«Комментатор через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». Прямым текстом. Трагедия в голосе. «Как же обидно, что «Куньлунь» опять проиграет…» — ранее написал Никитин.
Кроме того, «Куньлунь» включил Артёма Божко в голосование по выбору лучшего игрока матча. На момент написания новости он лидировал с промежуточным результатом — 43%.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась волевой победой «Торпедо» со счётом 5:2. Хозяева уступали после двух периодов — 0:2.
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