«Очень высокое напряжение!». Нападающий «Салавата» Хмелевски — о матче с «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал волевую победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (3:2).

«Очень высокое напряжение! Я уже получил опыт участия в «зелёном дерби» в прошлом сезоне. Не нужно было нервничать, даже когда мы уступали в счёте 0:2. Мы знали, что можем выиграть такую игру!

Что не получилось в первом периоде? Вышли мягко, оказались не готовы – это в последнее время для нас является проблемой. Молодцы, что исправили. Нам нужно лучше начинать матчи.

Какие нюансы решили исход встречи? Гуськов, Пустозёров и наши защитники здорово блокировали броски соперника – это большая вещь, благодаря которой мы победили. Гол Ивана Дроздова, на мой взгляд, один из самых легендарных в «зелёном дерби». Атмосфера на арене? Я даже внутри горел, чувствовал эмоции наших болельщиков. Хотел сделать всё, чтобы выиграть!» — приводит слова Хмелевски официальный сайт КХЛ.