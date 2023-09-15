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Ларионов: нельзя добивать команду, играющую в меньшинстве в конце матча при счёте 5:2

Ларионов: нельзя добивать команду, играющую в меньшинстве в конце матча при счёте 5:2
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ответил, почему в конце матча с «Куньлунь Ред Стар» на лёд вышла неосновная бригада большинства.

«Почему в конце игры вышла совсем непривычная бригада большинства? Есть тренерский код, который я соблюдаю. Нельзя добивать команду, которая играет в меньшинстве в конце матча при счёте 5:2. Это вопрос этики», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой «Торпедо» со счётом 5:2. После двух периодов нижегородцы уступали — 0:2. В составе гостей дубль оформил нападающий Девин Броссо. В третьем периоде за «Торпедо» хет-триком отметился форвард Максим Летунов, ещё две шайбы на счету нападающих Андрея Белевича и Василия Атанасова.

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