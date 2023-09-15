Андрей Стась: время игры в «Тракторе» — отличный отрезок моей карьеры

Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась высказался о матче Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором» (2:3). Ранее хоккеист выступал за «Трактор».

«Если честно, скомканный матч. Робко начали, не реализовали большинство и пропустили в меньшинстве. Только в третьем периоде старались навязать свою игру. Жаль, что с первых минут не получилось играть так, как в конце третьего периода.

Принципиальный для меня матч? Здесь все друзья, знакомые. Отличные ребята, отличная атмосфера на арене. Любой матч хочется выиграть, и, когда играешь против своей бывшей команды, то, конечно, хочется победить. Время игры в «Тракторе» – отличный отрезок моей карьеры. Мы добирались до финала конференции, в целом всё было замечательно. Расторжение контракта в Челябинске? Очень рад, что так всё получилось с «Трактором» и с Минском, мы пришли к общему знаменателю. Всё получилось так, как хотелось мне. Хотел играть именно дома? Когда идут разговоры насчёт смены клуба, то, конечно, дом есть дом», — приводит слова Стася официальный сайт КХЛ.