Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев прокомментировал поражение от «Автомобилиста»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:4).
«Соперник очень мощно начал, очень здорово реализовал свои моменты. Тяжело было отыгрываться, у нас было немало голевых ситуаций, когда могли переломить ход матча, но, к сожалению, не реализовали свои выгодные возможности. Достойно сражались, но этого оказалось мало.
Как готовились ко второму матчу за три дня? Никакой специфики нет, к каждому сопернику готовишься основательно. Мы разобрали прошлый матч, подготовились, в играх плей-офф то же самое, когда через день матчи», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.
Ранее «Нефтехимик» дома обыграл «Автомобилист» — 1:0.
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