Нападающий «Автомобилиста» Владимир Кузнецов высказался о первом дубле в КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Владимир Кузнецов высказался о своём первом дубле в КХЛ. Вчера, 14 сентября, «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» со счётом 4:2.
«Хорошая игра. Пропустили два гола ненужных таких, расслабились. Но потом собрались и довели дело до победы. Дебют в этом сезоне мотивировал. Я на каждый матч настраиваюсь, и ждал своего шанса. Хорошо, что так сегодня получилось забить два гола. У нас хорошая конкуренция в составе. Все ребята – хорошие игроки. Тут надо доказывать работой и своими действиями на льду, и всё будет хорошо.
Специально ли бросал в игрока «Нефтехимика» с надеждой на рикошет? Да в принципе просто бросал, и она отрикошетила удачно и залетела.
В чём нужно прибавить? В агрессии, скорости – это сила моя. Больше бросать», — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Автомобилиста».
- 15 сентября 2023
-
15:56
-
15:42
-
15:28
-
15:15
-
15:14
-
14:58
-
14:46
-
14:40
-
14:32
-
14:20
-
14:10
-
14:05
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:03
-
12:44
-
12:35
-
12:18
-
11:57
-
11:33
-
11:18
-
10:56
-
10:40
-
10:22
-
09:56
-
09:52
-
09:42
-
09:20
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:34
-
08:16