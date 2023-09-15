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Нападающий «Автомобилиста» Владимир Кузнецов высказался о первом дубле в КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Владимир Кузнецов высказался о первом дубле в КХЛ
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Нападающий «Автомобилиста» Владимир Кузнецов высказался о своём первом дубле в КХЛ. Вчера, 14 сентября, «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» со счётом 4:2.

«Хорошая игра. Пропустили два гола ненужных таких, расслабились. Но потом собрались и довели дело до победы. Дебют в этом сезоне мотивировал. Я на каждый матч настраиваюсь, и ждал своего шанса. Хорошо, что так сегодня получилось забить два гола. У нас хорошая конкуренция в составе. Все ребята – хорошие игроки. Тут надо доказывать работой и своими действиями на льду, и всё будет хорошо.

Специально ли бросал в игрока «Нефтехимика» с надеждой на рикошет? Да в принципе просто бросал, и она отрикошетила удачно и залетела.

В чём нужно прибавить? В агрессии, скорости – это сила моя. Больше бросать», — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Автомобилиста».

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