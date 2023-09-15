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Сможет ли СКА прервать серию поражений в матче с московским «Динамо»?

Сможет ли СКА прервать серию поражений в матче с московским «Динамо»?
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В матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся санкт-петербургский СКА и московское «Динамо». Команды будут играть в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА ранее проиграл три матча подряд. Армейцы уступили нижегородскому «Торпедо» (3:4), ярославскому «Локомотиву» (2:3) и московскому «Спартаку» (0:3). Динамовцы, в свою очередь, прошлые три матча выиграли. Соперниками были «Сочи» (4:0), казахстанский «Барыс» (4:3 ОТ) и московский ЦСКА (4:1).

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав восемь очков после шести игр. СКА располагается на 10-й строчке, заработав четыре очка за пять матчей. Лидирует «Торпедо» (10).

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