Виктор Игнатьев объяснил проблемы «Куньлуня» в третьем периоде матча с «Торпедо»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (2:5).
«Торпедо» было быстрее нас с самого начала игры, но нам удалось повести в счёте, забив гол в большинстве. До того момента, когда мы в конце второго периода получили глупое четырёхминутное удаление, всё развивалось по выездному сценарию. Уходя на второй перерыв при счёте 2:0, были все шансы довести игру до хорошего логического завершения.
Что касается проблем в третьем периоде, то начну по порядку. В начале чемпионата у нас были игры, когда мы выставляли 12 нападающих на игру. Но они стали как-то быстро заканчиваться. И в последних двух играх у нас в нападении играют защитники. В этом матче мы потеряли с переломом пальцев ещё одного нападающего, Спенсера Фу. Пробелы в линии атаки приводит к тому, что больше игрового времени накладывается на тех ребят, которые ещё в строю. Больше игрового времени – больше усталости. Больше усталости – больше неверных решений. Больше неверных решений – больше удалений. И так далее, и так далее.
Но давайте так. Если открыть сайт КХЛ, то счёт 2:5, «Торпедо» дома одержало уверенную победу над «Куньлунь Ред Стар», хет-трик Летунова, всё красиво. Но за пять минут до конца игры счёт был 2:2 и мы вполне могли увезти из Нижнего Новгорода очко или два очка. Но вчистую проигранное вбрасывание, точно так же, как и в Ярославле, и уже 2:3», — приводит слова Игнатьева официальный сайт КХЛ.
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