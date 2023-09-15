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«Пошла откровенная грязь». Защитник «Торпедо» Конюшков — о концовке матча с «Куньлунем»

«Пошла откровенная грязь». Защитник «Торпедо» Конюшков — о концовке матча с «Куньлунем»
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков высказался о концовке матча Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (5:2).

«Мы знали, что «Куньлунь Ред Стар» так будет играть, если будет проигрывать. Пошла откровенная грязь. Наверное, они не сумели совладать со своими эмоциями. Ребята – североамериканцы, это в их стиле. Уверен, что все следующие соперники точат на нас зуб, воспринимают нас всерьёз, и ни о какой недооценке речи не идёт», — приводит слова Конюшкова официальный сайт КХЛ.

После двух периодов нижегородцы уступали — 0:2. В составе гостей дубль оформил нападающий Девин Броссо. В третьем периоде за «Торпедо» хет-триком отметился форвард Максим Летунов, ещё две шайбы на счету нападающих Андрея Белевича и Василия Атанасова.

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