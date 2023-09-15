Виктор Игнатьев: чтобы играть с «Торпедо», надо сравняться в коньках

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (2:5).

«Первые две шайбы в третьем периоде пропустили, как будто забыли выйти из раздевалки? Мы до игры обсуждали, что у нас приличные цифры по реализации большинства – 38,6 процентов. Но мы не первые. Первые по этому показателю «Торпедо». Выходя на эту игру, ни одна из команд не должна была удаляться. «Торпедо» – неудобная команда для каждого, кто не хочет кататься. Чтобы играть с «Торпедо», надо сравняться в коньках. Если это получится, то можно о чём-то разговаривать.

Первые два периода нам это плюс-минус удавалось. Даниил Тарасов появится в составе, как только выучит всю нашу систему игры наизусть. Она у нас очень сложная. С тем календарём, который сейчас у нас есть, тренироваться некогда. Но календарь такой, какой есть. Не вижу причин плакаться. Мы знали к чему готовимся», — приводит слова Игнатьева официальный сайт КХЛ.