Виктор Игнатьев: чтобы играть с «Торпедо», надо сравняться в коньках

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (2:5).
«Первые две шайбы в третьем периоде пропустили, как будто забыли выйти из раздевалки? Мы до игры обсуждали, что у нас приличные цифры по реализации большинства – 38,6 процентов. Но мы не первые. Первые по этому показателю «Торпедо». Выходя на эту игру, ни одна из команд не должна была удаляться. «Торпедо» – неудобная команда для каждого, кто не хочет кататься. Чтобы играть с «Торпедо», надо сравняться в коньках. Если это получится, то можно о чём-то разговаривать.
Первые два периода нам это плюс-минус удавалось. Даниил Тарасов появится в составе, как только выучит всю нашу систему игры наизусть. Она у нас очень сложная. С тем календарём, который сейчас у нас есть, тренироваться некогда. Но календарь такой, какой есть. Не вижу причин плакаться. Мы знали к чему готовимся», — приводит слова Игнатьева официальный сайт КХЛ.
- 15 сентября 2023
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