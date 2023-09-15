Стало известно, когда американец Джоуи Кин прибудет в расположение «Спартака»
Поделиться
Агент Алёша Пилко, представляющий интересы защитника «Спартака» Джоуи Кина, рассказал, что хоккеист приедет в расположение команды 19 сентября.
«Джоуи Кин прибудет в расположение «Спартака» во вторник, а когда он сыграет — решит тренерский штаб», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
До 19 сентября «Спартак» проведёт два матча в Континентальной хоккейной лиге: 16 сентября с ЦСКА, 18 сентября с «Динамо».
В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 24-летний игрок обороны сыграл в 64 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка, став самым результативным защитником команды. 8 сентября «Спартак» объявил о подписании нового контракта с Кином.
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
14:20
-
14:10
-
14:05
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:03
-
12:44
-
12:35
-
12:18
-
11:57
-
11:33
-
11:18
-
10:56
-
10:40
-
10:22
-
09:56
-
09:52
-
09:42
-
09:20
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:34
-
08:16
-
08:10
-
07:50
-
03:26
-
02:20
-
02:00
-
01:00
- 14 сентября 2023
-
23:45
-
23:33
-
23:21
Партнерский контент