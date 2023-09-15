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Стало известно, когда американец Джоуи Кин прибудет в расположение «Спартака»

Стало известно, когда американец Джоуи Кин прибудет в расположение «Спартака»
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Агент Алёша Пилко, представляющий интересы защитника «Спартака» Джоуи Кина, рассказал, что хоккеист приедет в расположение команды 19 сентября.

«Джоуи Кин прибудет в расположение «Спартака» во вторник, а когда он сыграет — решит тренерский штаб», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

До 19 сентября «Спартак» проведёт два матча в Континентальной хоккейной лиге: 16 сентября с ЦСКА, 18 сентября с «Динамо».

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 24-летний игрок обороны сыграл в 64 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка, став самым результативным защитником команды. 8 сентября «Спартак» объявил о подписании нового контракта с Кином.

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