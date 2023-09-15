«Ак Барс» в своём стиле начинает сезон». Дементьев — о победе «Салавата Юлаева»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о матче Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Ак Барс» (3:2).

«В августе я посетил большинство предсезонных турниров, и игра «Салавата Юлаева» мне уже тогда очень понравилась. Пусть не всегда был максимальный результат, но команда подвижна, активна. Стиль Уфы в какой-то мере напоминает игру «Торпедо», это высокая мобильность игроков, взаимозаменяемость при смене мест, допуск риска и ошибок. Во вчерашней игре «Ак Барс» начал очень агрессивно и добился преимущества в две шайбы, но потом начал неоправданно удаляться и поплатился за это при игре «3х5». В дальнейшем удаления у «Ак Барса» продолжились, играя в обороне, теряли много сил, а «Салават» продолжал набирать обороты, в ключевые моменты удачно сыграл вратарь. Ну, а победный гол Дроздова вообще апогей претензий игры в обороне казанцев. Один проехал всех, включая вратаря. Важная победа в «зелёном дерби», которая вселяет оптимизм.

«Ак Барс» в своём стиле начинает сезон, для них самые важные игры – это вторая половина сезона и игры на вылет. Там всё образуется, и команда покажет всю свою мощь и потенциал», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.