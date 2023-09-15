Бывший тренер «Спартака» Канарейкин назвал команду КХЛ с лучшей атакой

Экс главный тренер московского «Спартака» Фёдор Канарейкин назвал команду, у которой лучшая атака в стартовавшем 16-м сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Красно-белые хорошо играли на предсезонке. Удачный старт в чемпионате. На данном отрезке я не могу сказать, что у «Спартака» лучшая атака в лиге, но интересная. Собраны хорошие исполнители. Голдобин и Порядин — отличные хоккеисты. Морозов — сильный центр. Но у «Спартака» серьёзная потеря в лице Хохлачёва. Приличный удар для атаки, креативности.
Лучшая атака в лиге сейчас у нижегородского «Торпедо». Мне нравится, что делает Ларионов. Ребята играют в короткий, рискованный пас. Они играют близко друг к другу, чувствуют партнёра. В «Торпедо» развивают и открывают молодых хоккеистов», — приводит слова Канарейкина Legalbet.
- 15 сентября 2023
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