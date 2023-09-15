Юрзинов: СКА — хорошая команда, не спешите увольнять Ротенберга
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Юрзинов поделился ожиданиями от матча Континентальной хоккейной лиги, в котором встретятся петербургский СКА и московское «Динамо». Встреча состоится сегодня, 15 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«СКА — хорошая команда, не спешите увольнять Ротенберга. Сезон только начался, нужна планомерная работа, важна сыгранность. А «Динамо» — это мощно, видно, что москвичи на ходу уже сейчас, у них есть все шансы продлить серию поражений СКА. Но я уверен, что игра будет равной и тяжёлой для соперников. У них очень разный стиль, что тоже придаст дополнительный интерес. Сложно спрогнозировать результат», — приводит слова Юрзинова Legalbet.
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