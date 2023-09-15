Гашек отреагировал на слова Овечкина о его критике НХЛ из-за выступлений россиян в лиге

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» ответил на слова российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Хоккеист «столичных» ранее сообщил, что ему всё равно на заявления Гашека и что команды НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности.

«Будучи гражданином России, Овечкин всегда представляет свою страну и является рекламой её действий. Позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам играть, НХЛ делает огромную рекламу. Лига несёт ответственность за это и должна будет за это заплатить. НХЛ должна платить $ 2–4 млрд за каждый сезон, который показывает российскую рекламу», — говорится в сообщении.