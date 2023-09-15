Главный тренер «Куньлуня» обратился к КХЛ ТВ после скандала в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев обратился к КХЛ ТВ после матча с «Торпедо» (2:5). Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин раскритиковал комментатора встречи Артёма Божко. Он сообщил, что журналист через слово называл игроков «Торпедо» «волжанами» и «откровенно страдал за «Куньлунь». После этого «Ред Стар» в своём телеграм-канале опубликовал опрос, кто стал лучшим по итогам матча, и добавил туда имя Божко.

«1. Любой из наших ребят был достоин и номинации, и звания лучшего игрока матча. Мы отдали все силы в матче с лучшей командой КХЛ прямо сейчас, были близки к победе, по самоотдаче вопросов нет, а ошибки бывают у всех. Среди игроков «Куньлунь Ред Стар» лучшим вы признали Джуса.

2. Мы бесконечно признательны всем российским журналистам — пишущим, комментирующим, создающим контент — за то внимание, которое имеет в России наша китайская команда с американскими игроками в составе. Критикуют нас или хвалят, мы признательны за каждое мнение о нашей команде — спортивная пресса в России своё дело знает, все вместе мы создаём ежедневный хоккейный продукт, и нам особенно радостно быть не на обочине этого уникального шоу. Отдельных слов благодарности заслуживает творческая бригада КХЛ ТВ, где работают беспристрастные профессионалы своего дела, которые держат высокий корпоративный уровень. Нам может быть неприятно слышать что-то в эфире о себе, но что мы знаем о КХЛ ТВ — коллеги никогда не превратят комментарий федерального масштаба в комментарий региональный. Дмитрий Фёдоров, нынешний тренер молодёжки волжан, проделал фантастическую работу на главном хоккейном канале страны в предыдущие годы.

3. Мы словами не разбрасываемся и из игр играем только в хоккей — Андрей Юртаев не даст соврать. Мы дали вам выбрать лучшего в матче с «Торпедо» — и вы свой выбор сделали. Артём Божко набрал наибольшее количество голосов и выиграл голосование среди болельщиков!» — приводит слова Игнатьева официальный телеграм-канал «Куньлуня».