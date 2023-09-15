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В «Салавате» прокомментировали подписание контракта с экс-нападающим «Сент-Луиса»

В «Салавате» прокомментировали подписание контракта с экс-нападающим «Сент-Луиса»
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Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов поделился мнением о новичке команды, нападающем Джоше Ливо. Сегодня, 15 сентября, 30-летний канадец заключил с уфимцами однолетнее соглашение.

«Мы следили за Ливо. Джош — праворукий форвард, способный сыграть на обоих флангах. У него хороший бросок, мы ждём от этого трансфера усиления в большинстве.

Ливо отыграл несколько сотен матчей в НХЛ, отлично показал себя в АХЛ, завоёвывал Кубок Колдера. Он способен повысить общий уровень мастерства нашей команды», — приводит слова Чижова официальный сайт уфимцев.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Ливо играл за «Сент-Луис Блюз». Нападающий принял участие в 51 встрече, набрав 16 (4+12) очков. Кроме того, форвард провёл два матча в АХЛ, выступая за «Спрингфилд Тандербёрдс», и забил три гола, к которым прибавил ассист.

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