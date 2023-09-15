Пассажиры самолёта, экстренно севшего на поле в Новосибирске, посетили матч «Авангарда»

«Авангард» в официальном телеграм-канале сообщил, что матч регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом», прошедший вчера, 14 сентября, посетили пассажиры самолёта, экстренно севшего в Новосибирской области 12 сентября.

«Пассажиры самолёта, экстренно севшего в Новосибирской области, побывали на матче «Авангарда». Завтра ждём ещё гостей с этого рейса, очень рады всех видеть!» — говорится в сообщении.

Напомним, «Авангард» в официальном телеграм-канале выпустил заявление по ситуации с самолётом «Уральских авиалиний», севшим на пшеничное поле в Новосибирской области 12 сентября. «Ястребы» пригласил его экипаж и пассажиров на два домашних матча — 14 и 16 сентября. Завтра, 16 сентября, «Авангард» в Омске сыграет с «Нефтехимиком».