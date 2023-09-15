Грицюк забил первый гол за СКА, поразив ворота московского «Динамо»

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». К концу первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте матча СКА вышел вперёд. Армейцы, разыгрывая численное большинство, расположились в зоне гостей. Защитник СКА Александр Никишин от синей линии отдал передачу на Арсения Грицюка. Молодой форвард мощным броском вбил шайбу в ближний угол ворот «Динамо». Вратарь москвичей Константин Волков не успел переместиться. Этот гол стал первым для Грицюка за СКА.

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