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Грицюк забил первый гол за СКА, поразив ворота московского «Динамо»

Грицюк забил первый гол за СКА, поразив ворота московского «Динамо»
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В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». К концу первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте матча СКА вышел вперёд. Армейцы, разыгрывая численное большинство, расположились в зоне гостей. Защитник СКА Александр Никишин от синей линии отдал передачу на Арсения Грицюка. Молодой форвард мощным броском вбил шайбу в ближний угол ворот «Динамо». Вратарь москвичей Константин Волков не успел переместиться. Этот гол стал первым для Грицюка за СКА.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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