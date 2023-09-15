СКА заменил Маттссона после 1-го периода матча с «Динамо», он пропустил дважды с 9 бросков
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В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». К середине второго периода счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом перерыве СКА заменил шведского голкипера Юхана Маттссона. Вместо опытного хоккеиста вышел 19-летний российский вратарь Сергей Иванов. Для молодого стража ворот эта встреча стала всего второй в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что на данный момент неизвестно, по какой причине был заменён Маттссон. В первом периоде швед отразил семь из девяти бросков, пропустив два гола. Процент отражённых бросков — 78.
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