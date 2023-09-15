«Сочи» одержал третью победу подряд, обыграв «Сибирь». У Рендулича 1+2

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяева со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).
На второй минуте Артур Тянулин с передачи Борны Рендулича вывел «Сочи» вперёд. На седьмой Михал Криштоф, реализовав численное большинство, удвоил преимущество южного клуба. На 10-й минуте Борна Рендулич с передачи Криштофа сделал счёт 3:0. На 40-й минуте Николай Прохоркин отыграл одну шайбу. На 49-й минуте Артём Николаев забил четвёртый гол в ворота новосибирцев, отличившись в меньшинстве. На 57-й минуте Тейлор Бек сократил отставание новосибирцев.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 17 сентября в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Сочи» 18 сентября примет «Северсталь».
- 15 сентября 2023
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