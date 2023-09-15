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ХК Сочи — Сибирь. Прямая трансляция
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«Сочи» одержал третью победу подряд, обыграв «Сибирь». У Рендулича 1+2

«Сочи» одержал третью победу подряд, обыграв «Сибирь». У Рендулича 1+2
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяева со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Тянулин (Рендулич) – 01:12 (5x5)     2:0 Криштоф (Рендулич, Рассказов) – 06:59 (5x4)     3:0 Рендулич (Криштоф) – 09:42 (5x5)     3:1 Прохоркин (Бек, Климович) – 39:24 (5x5)     4:1 Николаев – 48:15 (4x5)     4:2 Бек (Жуков) – 56:32 (5x5)    

На второй минуте Артур Тянулин с передачи Борны Рендулича вывел «Сочи» вперёд. На седьмой Михал Криштоф, реализовав численное большинство, удвоил преимущество южного клуба. На 10-й минуте Борна Рендулич с передачи Криштофа сделал счёт 3:0. На 40-й минуте Николай Прохоркин отыграл одну шайбу. На 49-й минуте Артём Николаев забил четвёртый гол в ворота новосибирцев, отличившись в меньшинстве. На 57-й минуте Тейлор Бек сократил отставание новосибирцев.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 17 сентября в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Сочи» 18 сентября примет «Северсталь».

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