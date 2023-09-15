«Если СКА давит или откатывается — мы готовы». Кудашов — о победе «Динамо» в Петербурге

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу клуба в гостевом матче со СКА (3:1).
«Тяжёлая, интересная игра. Эмоциональная, очень много всего в ней произошло — и стычек, и красивых голов, и единоборств. Мы довольны сегодняшней игрой.
В этот год и последние встречи мы не придерживаемся какого-то ясного и чёткого плана на матчи. У нас есть система, наши законы, и дальше мы уже подстраиваемся под конкретные моменты в конкретном матче. Сегодня, например, если СКА бежит давить, то мы готовы к этому, если откатывается — то тоже готовы. Ребята готовы к любым моментам в игре. Сегодня, например, знали, что соперник резво начнёт, знали, что будет дальше.
Настраивать никого дополнительно на СКА не приходится. Но по поводу реваншистов в моей команде — я не уверен, что их правильно так называть. Хоккеисты в последнее время часто меняют команды, так что здесь ничего такого нет», — сказал Кудашов на пресс-конференции.
- 15 сентября 2023
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