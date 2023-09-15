Ротенберг: в меньшинстве СКА здорово сыграл, нам ногой забили. Надо судьям посмотреть ещё

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после матча с московским «Динамо» (1:3).
«Энергетика во дворце была одной из лучших за последнее время. От нас — очень хорошее начало, возвращается энергия к команде, ребята набирают тонус. Да, есть ошибки. Сегодня была полностью наша игра, но удаления, удаления, удаления. Надо их убирать. С «Динамо» мы сыграли семь матчей за последние сезоны, большинство выиграли. Нам нужно переламывать текущую ситуацию.
Самый длинный сезон у нас был в прошлом году, мы позже всех начали подготовку, это усложняет. Но много факторов. Сегодня, например, травма Маттссона, вышел Иванов — сыграл с листа, молодец. Николаев до сих пор травмирован. Много рикошетов, пропустили два гола в меньшинстве. В целом в меньшинстве здорово сыграли, ногой нам забили. Надо судьям посмотреть ещё раз, правильно ли забили. Ну им виднее, конечно. В равных составах сыграли намного интереснее», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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