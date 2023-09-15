Бардаков — о большинстве «Динамо»: разобрали Гусева, Уила, О’Делла, а забил Джиошвили

Нападающий СКА Захар Бардаков прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (1:3). Кроме того, форвард высказался о большинстве соперника, в этом формате бело-голубые забили два из трёх голов.
«Сегодня была самая хорошая игра из тех четырёх, в которых мы проиграли. До этого вообще не хватало игры. Сегодня она была, но мы сами сломали её себе ненужными удалениями. Из-за этого проиграли. Как готовились к большинству «Динамо»? Разобрали Гусева, Уила, О’Делла, а в итоге две Джиошвили забил. Так бывает (смеётся). Стычка с Петуховым? Обычный хоккейный момент. В таких играх это нормально. И мы для них принципиальный соперник, и они для нас. Я пытался завести команду», — сказал Бардаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 15 сентября 2023
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