Ротенберг: СКА укрепляет иммунитет, дух команды. У нас будет лучший финиш в истории клуба

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после матча с московским «Динамо» (1:3).

«В прошлом сезоне у нас сложности появились только в пятой встрече плей-офф. Лучше сейчас пройти эти сложности в начале сезона. Мы укрепляем наш иммунитет, командный дух. У нас молодая команда, много новичков, но важно, что они все хотят выиграть, и от большого желания идут удаления. Нам нужно поспокойнее, поувереннее. Всё впереди, надо всем набраться терпения, верить в команду и друг в друга и выиграть следующую игру.

Никакая накачка не нужна, спокойствие и только спокойствие. У нас хороший эмоциональный фон. Таков наш путь. Возьмите «Бостон» в прошлом сезоне, они феноменально прошли регулярный чемпионат, но не смогли преодолеть первый же вызов в плей-офф. У нас в прошлом сезоне был лучший старт в истории клуба, в этом будет лучший финиш. Мы будем цепляться за хорошую игру, нужно, чтобы качество перешло в результат.

Всё придёт через работу, удачу надо заслужить. Здесь не надо разыгрывать до пустых ворот. Тот же Грицюк имел много моментов, помимо гола, но это всё игровой тонус. Наши лидеры ещё проявят себя, эта команда у нас — на Кубок Гагарина, однозначно», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.