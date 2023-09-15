Ротенберг: я в СКА уже 15 лет, пресса всегда расшатывает команду в таких ситуациях

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после матча с московским «Динамо» (1:3).
«Пресса всегда в таких ситуациях расшатывает нашу команду. Но это не получится, у нас сильная команда. В прошлом году, когда мы всех побеждали, эти же люди ничего хорошего о нас не писали. Мы просто должны начать побеждать, мы умеем это делать. Что касается болельщиков, то вместе с ними мы пройдём этот путь. Я в СКА уже 15 лет, были разные ситуации, было и десять подряд поражений, но потом были Кубки Гагарина. Мы не согласны с этим поражением, мы недовольны и не миримся с этим, но мы пройдём этот этап. Каждую игру к нам приходят 12 тысяч болельщиков — это огромная работа. Сегодня у нас уже в унисон оркестр играл, а результат придёт, вы это увидите уже в следующей игре», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
- 15 сентября 2023
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