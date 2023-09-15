Грицюк — о первом голе: был груз ответственности, что занимаю чьё-то место в СКА

Нападающий СКА Арсений Грицюк после матча с московским «Динамо» (1:3) поделился эмоциями от первой шайбы за санкт-петербургский клуб. Форвард открыл счёт во встрече.

«Первый гол за СКА? Лежал груз ответственности, что доверяют, дают игровое время, большинство, а забить в первой игре не получилось. Это облегчило мне нахождение в команде, я ведь всё равно чьё-то место занимаю. Ребята видели, что я хотел забить, но шайба не шла. От гола только положительные эмоции, разыграли большинство, удачно попал. Надеюсь, что следующие броски тоже будут заходить», — сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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