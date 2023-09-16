Нападающий «Барыса» Муратов пропустит ближайшие матчи из-за травмы
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Нападающий «Барыса» Батырлан Муратов пропустит ближайшие матчи команды, сообщает официальный сайт клуба. Форвард получил повреждение в домашнем матче с «Сибирью», однако затем провёл три игры на выезде. После повторного обследования он переведён в список травмированных. За пять встреч в текущем регулярном чемпионате 24-летний Муратов отметился одной заброшенной шайбой.
«Барыс» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. После пяти матчей на счету команды три очка, она пока не одержала ни одной победы. В ближайшем матче 16 сентября «Барыс» в Астане сыграет с «Адмиралом». Игра начнётся в 13:30 по московскому времени.
Ранее у «Барыса» в списке травмированных оказались защитник Алекс Грант и нападающий Кирилл Савицкий.
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