Нападающий «Барыса» Муратов пропустит ближайшие матчи из-за травмы

Нападающий «Барыса» Батырлан Муратов пропустит ближайшие матчи команды, сообщает официальный сайт клуба. Форвард получил повреждение в домашнем матче с «Сибирью», однако затем провёл три игры на выезде. После повторного обследования он переведён в список травмированных. За пять встреч в текущем регулярном чемпионате 24-летний Муратов отметился одной заброшенной шайбой.

«Барыс» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. После пяти матчей на счету команды три очка, она пока не одержала ни одной победы. В ближайшем матче 16 сентября «Барыс» в Астане сыграет с «Адмиралом». Игра начнётся в 13:30 по московскому времени.

Ранее у «Барыса» в списке травмированных оказались защитник Алекс Грант и нападающий Кирилл Савицкий.