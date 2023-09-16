Грицюк: второй гол «Динамо» — моя ошибка. Эта шайба стала решающей

Нападающий СКА Арсений Грицюк высказался о матче Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Встреча состоялась вчера, 15 сентября, и завершилась победой динамовцев со счётом 3:1.

«Надеялись ли, что игра пойдёт по-другому после гола? Конечно, мы повели в счёте. Надеялся, что игра будет развиваться под другим углом. Затем удалились, пропустили гол. Второй гол – моя ошибка, не успел перекрыть игрока, который бросил, пропустили после неудачного отскока. Это стало решающей шайбой, мы больше не смогли забить», — сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В составе СКА отличился Грицюк. За «Динамо» шайбы забросили Максим Джиошвили (дважды) и Владислав Михайлов.