Волков — о 37 сейвах в игре со СКА: огромное удовольствие, это был принципиальный матч

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков высказался о матче Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА. Встреча состоялась вчера, 15 сентября, и завершилась победой динамовцев со счётом 3:1.

«37 сейвов в первом же матче в сезоне? Давно не играл, поэтому эмоций было много, сил ещё больше. Экономить их было некуда. Получил огромное удовольствие. В прошлом сезоне ни разу не обыгрывал СКА, поэтому это был принципиальный матч. Сегодня порадуюсь, завтра буду разбирать в том числе и ошибки с этой игры. Приятно побеждать, тем более в Питере. Я воспитанник системы СКА, много знакомых и друзей смотрели матч», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.