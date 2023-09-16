Волков — о 37 сейвах в игре со СКА: огромное удовольствие, это был принципиальный матч
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Голкипер московского «Динамо» Константин Волков высказался о матче Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА. Встреча состоялась вчера, 15 сентября, и завершилась победой динамовцев со счётом 3:1.
«37 сейвов в первом же матче в сезоне? Давно не играл, поэтому эмоций было много, сил ещё больше. Экономить их было некуда. Получил огромное удовольствие. В прошлом сезоне ни разу не обыгрывал СКА, поэтому это был принципиальный матч. Сегодня порадуюсь, завтра буду разбирать в том числе и ошибки с этой игры. Приятно побеждать, тем более в Питере. Я воспитанник системы СКА, много знакомых и друзей смотрели матч», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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