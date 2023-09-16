Волков: были мысли забросить шайбу в пустые ворота СКА, но решил сыграть безопасно

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков рассказал, что думал о том, чтобы забросить шайбу в пустые ворота СКА в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась вчера, 15 сентября, и завершилась победой динамовцев со счётом 3:1.

«Конечно, хотелось взять реванш за поражение в первом матче сезона. Долги надо всегда возвращать. Не было ли мыслей забросить шайбу в пустые ворота СКА? На самом деле было много мыслей, но решил сыграть безопасно, чтобы довести игру до победы. Лучший ли мой матч в КХЛ? Есть с чем сравнить. Надеюсь, что лучший матч ещё впереди», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В составе СКА отличился Арсений Грицюк. За «Динамо» шайбы забросили Максим Джиошвили (дважды) и Владислав Михайлов.