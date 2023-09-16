«Никакой паники нет». Илья Федотов — о четырёх поражениях СКА

Нападающий СКА Илья Федотов высказался о серии команды из четырёх поражений в Континентальной хоккейной лиге.

«Четвёртое поражение подряд? Ничего страшного, бывает. Значит, надо пройти этот путь. Уверен, главные победы у нас впереди. Никакой паники нет. Нужно подкорректировать некоторые моменты.

Ничего криминального не случилось, это начало сезона. Нужно играть в свой хоккей и добавлять от игры к игре.

Читаю ли, что пишут болельщики? Не читаю. Социальные сети отошли на второй план», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Вчера, 15 сентября, СКА на своей площадке уступил московскому «Динамо» со счётом 1:4. Ранее петербуржцы проиграли нижегородскому «Торпедо» (3:4), ярославскому «Локомотиву» (2:3) и московскому «Спартаку» (0:3).