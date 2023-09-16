Константин Волков: почему я вообще встал в ворота — катался хуже всех

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков рассказал, как начал заниматься хоккеем.
«В секцию я попал не сразу, долгое время не брали. Говорили – 10 лет, уже поздно, сильно отстаёшь. Где-то через месяц всё-таки взяли, первое занятие было со стульчиком в руках.
Почему я вообще встал в ворота – катался хуже всех. Очень сложно догнать в развитии, когда кто-то катается пять лет, а ты – пять дней. Всё годами нарабатывается, поэтому было непросто. Понимал, что отстаю, но появился азарт – хотелось догнать, чтобы поиграть на одном уровне с ребятами, а не со стулом бегать за ними (улыбается).
Перед первым матчем в лиге была мысль – раньше я только по телевизору смотрел матчи КХЛ, а сейчас сам выйду играть. Было волнение, но после первого матча я понял, что нет ничего невозможного. Терпение приносит результат, был проделан огромный путь, семья из-за меня полностью поменяла свою жизнь. Никогда не возникало желания бросить хоккей и заниматься чем-то другим. По сути, в 10 лет я выбрал путь, по которому иду по сей день», – приводит слова Волкова официальный сайт КХЛ.
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