Константин Волков: почему я вообще встал в ворота — катался хуже всех

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков рассказал, как начал заниматься хоккеем.

«В секцию я попал не сразу, долгое время не брали. Говорили – 10 лет, уже поздно, сильно отстаёшь. Где-то через месяц всё-таки взяли, первое занятие было со стульчиком в руках.

Почему я вообще встал в ворота – катался хуже всех. Очень сложно догнать в развитии, когда кто-то катается пять лет, а ты – пять дней. Всё годами нарабатывается, поэтому было непросто. Понимал, что отстаю, но появился азарт – хотелось догнать, чтобы поиграть на одном уровне с ребятами, а не со стулом бегать за ними (улыбается).

Перед первым матчем в лиге была мысль – раньше я только по телевизору смотрел матчи КХЛ, а сейчас сам выйду играть. Было волнение, но после первого матча я понял, что нет ничего невозможного. Терпение приносит результат, был проделан огромный путь, семья из-за меня полностью поменяла свою жизнь. Никогда не возникало желания бросить хоккей и заниматься чем-то другим. По сути, в 10 лет я выбрал путь, по которому иду по сей день», – приводит слова Волкова официальный сайт КХЛ.