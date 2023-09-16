«Ак Барс» — «Торпедо»: проиграет ли команда Ларионова первый раз в сезоне?
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В матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо». Команды будут играть на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Начало игры — в 17:00 мск.
«Торпедо» остаётся единственной командой, которая ещё ни разу не проиграла в новом сезоне. Нижегородцы обыграли ярославский «Локомотив» (5:2), санкт-петербургский СКА (4:3), минское «Динамо» (6:4), владивостокский «Адмирал» (3:1) и пекинский «Куньлунь Ред Стар» (5:2). «Ак Барс» в прошлой встрече уступил в «зелёном дерби» «Салавату Юлаеву» (2:3).
«Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков после пяти матчей. «Ак Барс» — третий на Востоке. Команда заработала восемь очков за шесть игр.
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