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Виталий Давыдов: ЦСКА и СКА напоминают прошлогодний «Ак Барс»

Виталий Давыдов: ЦСКА и СКА напоминают прошлогодний «Ак Барс»
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о старте московского ЦСКА и санкт-петербургского СКА в 16-м сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«ЦСКА, мне показалось, полностью ещё не отошёл от победы в плей-офф, в эмоциональном плане команда пока только просыпается.

У Санкт-Петербурга другая проблема — команда пока сырая, новые лидеры ещё не нашли свои роли. Толчинский, Гальченюк, Кадейкин, Грицюк, Лайпсик только раскачиваются. Потенциал у СКА очень мощный, но нужна сыгранность. Когда она придёт, то появится и игровая наглость, и уверенность. Пока их нет.

Тем не менее списывать эти команды ни в коем случае нельзя. Они напоминают мне прошлогодний «Ак Барс», который тоже долго раскочегаривался, а потом преобразился и остановился в миллиметрах от выигрыша Кубка Гагарина», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.

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