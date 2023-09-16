«Всё может быть, но мы будем играть до конца». Голдобин — о матче с ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин высказался о предстоящем матче Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 16 сентября. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Со СКА мы очень солидно сыграли, особенно в первые два периода, открывались в пас, переиграли соперника. Против ЦСКА всё может быть, но я знаю, что ребята выйдут биться, так как для нас это принципиальный матч, московское дерби, и мы будем играть до конца», — приводит слова Голдобина ТАСС.
27-летний Николай Голдобин является лучшим снайпером лиги, забросив восемь шайб.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков. ЦСКА находится на восьмой строчке, заработав пять очков. Обе команды провели по шесть игр.
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