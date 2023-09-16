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Борис Майоров рассказал, способен ли «Спартак» обыграть ЦСКА в московском дерби

Борис Майоров рассказал, способен ли «Спартак» обыграть ЦСКА в московском дерби
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Двукратный олимпийский чемпион легендарный спартаковец Борис Майоров поделился ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 16 сентября. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Матчи «Спартака» с ЦСКА традиционно вызывают повышенный интерес. Обязательно послежу за игрой, буду наблюдать за ней по телевизору. Есть ли шансы у «Спартака» на успех? Шансы есть всегда. Да, ЦСКА пока не в лучшем состоянии, но этот клуб в любом случае не подарок. Особенно с учётом того, что сейчас армейская команда играет неровно и обязательно будет выправляться, я в этом абсолютно уверен. Красно-белые пока тоже играют с перепадами, нужна стабильность», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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