Борис Майоров рассказал, способен ли «Спартак» обыграть ЦСКА в московском дерби

Двукратный олимпийский чемпион легендарный спартаковец Борис Майоров поделился ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 16 сентября. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Матчи «Спартака» с ЦСКА традиционно вызывают повышенный интерес. Обязательно послежу за игрой, буду наблюдать за ней по телевизору. Есть ли шансы у «Спартака» на успех? Шансы есть всегда. Да, ЦСКА пока не в лучшем состоянии, но этот клуб в любом случае не подарок. Особенно с учётом того, что сейчас армейская команда играет неровно и обязательно будет выправляться, я в этом абсолютно уверен. Красно-белые пока тоже играют с перепадами, нужна стабильность», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 16 сентября 2023
-
15:03
-
14:50
-
14:30
-
14:04
-
14:00
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
12:59
-
12:36
-
12:20
-
11:55
-
11:40
-
11:16
-
10:59
-
10:40
-
10:22
-
09:58
-
09:32
-
09:20
-
08:54
-
08:38
-
08:12
-
02:01
-
01:00
- 15 сентября 2023
-
23:56
-
23:30
-
23:13
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:05
-
23:00
-
22:59
-
22:38