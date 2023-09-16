Нападающий «Барыса» Гурков переведён в список травмированных перед матчем с «Адмиралом»

Нападающий казахстанского «Барыса» Дмитрий Гурков переведён в список травмированных перед матчем Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом». Об этом сообщила пресс-служба «Барыса».
«Дмитрий Гурков получил повреждение на тренировке и после обследования переведён в список травмированных. В текущем регулярном чемпионате нападающий провёл три встречи и пока не отметился результативными действиями», — написано в заявлении клуба.
Встреча «Барыса» и «Адмирала» состоится сегодня, 16 сентября. Начало игры — в 13:30 по московскому времени.
«Адмирал» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала четыре очка за пять игр. «Барыс» располагается на 12-й строчке, заработав три очка. Лидирует магнитогорский «Металлург» — 11 очков после шести матчей.
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