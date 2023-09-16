«Начнётся бунт». Сергачёв объяснил, почему россиян не выгнали из НХЛ из-за политики

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв ответил на вопрос, почему россиян не выгнали из НХЛ по политическим причинам.
«Это же всё бизнес. Международные турниры – это тоже бизнес, но там больше политики, намного, потому что страны между собой играют. Канадцы отказываются против русских играть, потому что говорят: «Вот такое у вас происходит, мы с вами играть не будем». Это для их репутации плохо.
Если говорить про международные соревнования, их нет, пока нет. Может, будут. Поэтому посмотрим.
А то, что НХЛ не запретила российских игроков… Во-первых, их слишком много. Во-вторых, это бизнес, на котором они очень много денег зарабатывают. В-третьих, у всех пописаны контракты. То есть юридически ты как вообще разорвёшь с хоккеистом соглашение? Из-за чего? Из-за того, что в его стране происходит, ты сейчас разорвёшь с ним контракт в Америке?
Нас обожают американские зрители? Наверное. Конечно, есть большие звёзды типа Овечкина, Панарина, Кучерова, Василевского, которых тяжело «подвинуть». Там, наверное, начнётся бунт какой-нибудь. Не знаю, начнётся или нет, – я верю в это, очень бы хотел (смеётся). Но всё, опять-таки, упирается в деньги, бизнес. У них, наверное, было бы меньше просмотров из-за этого. Даже предполагать не могу, что бы было, если бы всех выгнали. Слава богу, что нет и что там более-менее адекватные владельцы клубов, владелец лиги, который понимает, что мы не имеем никакого вообще отношения к тому, что происходит», — сказал Сергачёв в видео на YouTube-канале Forbes.
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