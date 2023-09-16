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Владимир Ткачёв забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ

Владимир Ткачёв забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ
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В эти минуты проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играют на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» выигрывает со счётом 2:0.

Вторую шайбу хозяев забросил нападающий Владимир Ткачёв. Это 100-й гол форварда в Континентальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Он стал седьмым игроком (среди рожденных в 1995 году и позже), забросившим 100 шайб в КХЛ.
1. Константин Окулов – 134.
2. Анатолий Голышев – 128.
3. Кирилл Капризов – 124.
4. Андрей Кузьменко – 103.
5. Никита Михайлис – 102.
6. Даниил Вовченко – 100.
7. Владимир Ткачёв – 100.

Ранее, на седьмой минуте, отличился американский нападающий «Авангарда» Рид Буше с передачи Артёма Мурылёва.

«Авангард» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала восемь очков за пять игр. «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке, заработав три очка. Лидирует магнитогорский «Металлург» — 11 очков после шести матчей.

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