«Барыс» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Адмирал»

Завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). «Барыс» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).
На шестой минуте счёт открыл нападающий хозяев Джозеф Лабейт при игре «пять на три». Ассистентами выступили Понтус Оберг и Райли Барбер. На 17-й минуте ответную шайбу при формате «пять на три» забросил защитник «Адмирала» Максим Чудинов с передачи Александра Горшкова. На 25-й минуте нападающий Павел Шэн вывел «Адмирал» вперёд. Ему ассистировали Максим Чудинов и Даниил Гутик. Но уже через минуту с небольшим форвард Джереми Бракко сравнял счёт, передачи на счету Джозефа Лабейта и Райли Барбера. В начале третьего периода отличился нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре с передач Алексея Соловьёва и Александра Горшкова. Через две минуты Роман Старченко после паса Давида Скленички восстановил равновесие. Победу хозяевам на 54-й минуте принёс Роман Старченко, оформив дубль. Передачи на счету Ансара Шайхмедденова и Егора Шалапова.
«Барыс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала пять очков за шесть игр. «Адмирал» располагается на 11-й строчке, заработав четыре очка. Лидирует магнитогорский «Металлург» — 11 очков после шести матчей.
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