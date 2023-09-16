Главный тренер «Нефтехимика»: уверен, мы вытащим этот сезон. Шарахания и ротация не нужны

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после проигрыша в матче с «Авангардом» (1:5) высказался о неудачной серии команды. На старте сезона нижнекамцы проиграли в пяти из шести встреч.

«Достойно сражались. В принципе, игра была и по моментам, и по броскам равной. Но, к сожалению, индивидуальная ошибка плюс хорошая реализация большинства соперником сыграли роль. У нас штанги, чуть точнее были бы и могло всё сложиться иначе. Крупный счёт, но по самоотдаче, работе и командным действиям нет претензий к ребятам. Да, были небольшие ошибки, но они всегда есть и будут.

Мы разбираем любую игру, показываем всё ребятам, указываем. Но пока что-то не получается, не движемся мы в нужном направлении. Надеюсь, всё исправим, я уверен, что всё будет нормально.

Перетряхивать состав? Не буду играть в «Угадай мелодию», глобальных перестановок не будет. Должны хоккеисты притираться к определённым партнёрам, чувствовать спинным мозгом друг друга. Не думаю, что вот эти шарахания, постоянная ротация приведут к чему-то хорошему. У меня полное доверие к ребятам, я уверен, что мы вытащим и этот сезон», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.