«Руки поднял, потому что прикольный момент». Вратарь «Авангарда» — о пятом голе омичей

Голкипер «Авангарда» Андрей Мишуров после победы в матче с «Нефтехимиком» (5:1) поделился мнением о пятом голе омичей.

«Победа — всегда приятно, особенно здорово, что сегодня выиграли с хорошим счётом, уверенно. Конечно, после большого перерыва немножко волнительно играть, приходится чуть вкатываться, поэтому в моём исполнении не самое уверенное начало получилось. Но парни помогли, строго сыграли сзади, а потом уже всё было хорошо.

На меня могли записать пятый гол? Я вообще не понял, кто последний шайбы коснулся. Руки просто поднял вверх, что прикольный момент, когда игрок соперника, по сути, сам себе забил. Ещё и удаление получил за сдвиг ворот, но я сделал это не специально», — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.