Вадим Шипачёв побил рекорд КХЛ по количеству очков в регулярных чемпионатах
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Российский нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв установил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству очков, набранных в регулярных чемпионатах.
Сегодня, 16 сентября, в матче с «Торпедо» опытный форвард отдал результативную передачу на Дмитрия Яшкина и записал на свой счёт 518-й ассист и 757-е (239+518) очко. Благодаря этому Шипачёв обошёл легендарного экс-нападающего Сергея Мозякина, который за карьеру в КХЛ набрал 756 баллов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Примечательно, что нападающему «Ак Барса» на достижение рекорда потребовалось 769 матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги. Мозякин справился за 685 встреч в КХЛ.
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