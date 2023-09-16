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Вадим Шипачёв поделился эмоциями от исторического рекорда по очкам в регулярках КХЛ

Вадим Шипачёв поделился эмоциями от исторического рекорда по очкам в регулярках КХЛ
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Российский нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв поделился эмоциями после домашнего матча с «Торпедо». Казанцы вырвали победу в этой встрече — 4:3. «Ак Барс» отыгрался с 0:2. Шипачёв отдал две результативные передачи. Благодаря этим двум баллам нападающий побил рекорд КХЛ по количеству очков, набранных в регулярных чемпионатах лиги. Шипачёв стал лучшим бомбардиром.

«Какие эмоции? Всегда во всех командах играл с хорошими ребятами. Сейчас и в Казани отличные партнёры. Помогают. Как поздравила команда? После игры Зинэтула Хайдярович Билялетдинов сказал пару слов, а потом поздравили ребята. Подарили красивую и запоминающуюся плакетку. Поставлю дома, мои дети очень обрадуются. Рад, что выиграли. Матч начался не очень хорошо, во втором периоде мы пропустили шайбу в большинстве. Тимур Билялов — молодец, здорово сыграл, и мы выиграли.

Напрямую повлиял на этот результат: помог сравнять, а потом и победить? Сначала и в большинстве пропустили непосредственно при мне. Но хорошо, что победили и набрали два очка», — приводит слова Шипачёва официальный сайт казанцев.

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