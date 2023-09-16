Шипачёв объяснил, почему «Торпедо» никому не проигрывало до матча с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв после матча с «Торпедо» поделился мыслями о том, почему нижегородцы никому до очной встречи не проигрывали. Казанцы оказались сильнее — 4:3. «Ак Барс» отыгрался с 0:2 и с 1:3. Сам Шипачёв сделал два ассиста. «Торпедо», в свою очередь, до встречи с казанцами одержало пять побед подряд со старта регулярного чемпионата КХЛ.

«Торпедо» до этого матча не проигрывало никому? Команда хорошо двигается, атакует. С ними сегодня было интересно играть, они молодцы.

13:4 по силовым приёмам в пользу «Ак Барса», была установка обескуражить соперника? Нам сказали не прокатываться. У нас есть хоккеисты, которые здорово играют на силовых. Артём Лукоянов, например, очень хорошо играет.

Ощущалась стремительная скорость принятия решений у игроков «Торпедо»? Нет. Мы играем дома. Какая бы команда к нам ни приехала — надо выигрывать», — приводит слова Шипачёва официальный сайт казанцев.