Якупов рассказал о реакции на скандирования «Симулянт!» болельщиками в его адрес

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов поделился мыслями о скандированиях «симулянт» во время матча регулярного чемпионата с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

«Моя реакция на скандирование трибун в Екатеринбурге: «Симулянт!»? Да стечение обстоятельств, прикольно получилось, где-то с болельщиками переглянулся. Никакого злого умысла, кто-то смеялся на трибунах. Но у меня кровь на лице была, так что…» — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

ВИДЕО

Напомним, 14 сентября в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.