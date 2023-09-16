Билялетдинов поделился мнением о «Торпедо» Ларионова после первого очного матча

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу во встрече регулярки КХЛ с «Торпедо» со счётом 4:3. Для опытного специалиста этот матч стал первым против нижегородского коллектива под руководством Игоря Ларионова. Билялетдинов поделился мнением о сопернике. Кроме того, главный тренер «Ак Барса» ответил на вопрос о возможных опасениях, что «Торпедо» перебегает казанцев.

«Мы предполагали, что игра будет такой, много изучали соперника, но для меня эта игра была первой против «Торпедо» Ларионова. Понравилось, как они играют. По нашей игре есть определённые вопросы, но мы их решаем, процесс не самый лёгкий, требует времени. Но мы наладим свою игру. Есть результат, мы победили — это важно.

В ходе встречи было много необычных сочетаний с участием Максима Быкова, с чем связана ротация? У нас выбыли Евгений Свечников и Кирилл Петров, поэтому мы пригласили двух ребят. Очень доволен ими, они здорово сегодня сыграли, уверенно, без боязни. Они и должны так играть, будем искать возможность их привлекать.

Не было ли опасений, что «Торпедо» перебегает «Ак Барс»? Надо играть в свою игру. Соперник — молодая команда, у них есть азарт, поставлена игра. Тем интереснее, надо уметь играть против любого соперника», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанцев.